В Белгородской области сбивший подростка машинист проведет 2,5 года в колонии

При рассмотрении дела выяснилось, что машинист не следил за безопасностью железнодорожного пути в течение длительного времени. Фото: Олег УКЛАДОВ

Белгородский областной суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении Сергея Ткаченко.

В июне прошлого года мужчина управлял тепловозом эксплуатационного локомотивного депо Старый Оскол и во время движения сбил подростка, находившегося на железнодорожном пути. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

При рассмотрении дела выяснилось, что машинист не следил за безопасностью железнодорожного пути в течение длительного времени, не увидел впереди идущего по рельсовой колее несовершеннолетнего, не предупредил его звуковым сигналом, а также не применил экстренное торможение, чем нарушил правила безопасности и положения должностной инструкции.

Тем не менее, Сергей Ткаченко свою вину не признал.

Выслушав показания свидетелей и изучив иные доказательства, Валуйский районный суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В свою очередь работодатель осужденного ОАО «РЖД» выплатил один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда родителям потерпевшего.

«Приговор суда вступил в законную силу», - сообщает пресс-служба белгородского областного суда.