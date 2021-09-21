В Белгородской области сбивший подростка машинист проведет 2,5 года в колонии

При рассмотрении дела выяснилось, что машинист не следил за безопасностью железнодорожного пути в течение длительного времени.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Белгородский областной суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении Сергея Ткаченко.
В июне прошлого года мужчина управлял тепловозом эксплуатационного локомотивного депо Старый Оскол и во время движения сбил подростка, находившегося на железнодорожном пути. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.
При рассмотрении дела выяснилось, что машинист не следил за безопасностью железнодорожного пути в течение длительного времени, не увидел впереди идущего по рельсовой колее несовершеннолетнего, не предупредил его звуковым сигналом, а также не применил экстренное торможение, чем нарушил правила безопасности и положения должностной инструкции.
Тем не менее, Сергей Ткаченко свою вину не признал.
Выслушав показания свидетелей и изучив иные доказательства, Валуйский районный суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.
В свою очередь работодатель осужденного ОАО «РЖД» выплатил один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда родителям потерпевшего.
«Приговор суда вступил в законную силу», - сообщает пресс-служба белгородского областного суда.