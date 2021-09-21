Бои без правил на главной магистрали Белгорода – очевидцы засняли разборки водителей

Разборки на проезжей части в Белгороде. фото: vk.com/autobelgorod

В Белгороде водители стали свидетелями дорожного поединка. Он развернулся 21 сентября на мосту возле госуниверситета – в самом центре города. Видеозапись стычки опубликовали в сообществе «Авто Белгород».

Схватка обошлась без нокаута, и под колеса никто не попал. фото: vk.com/autobelgorod

Вопрос о том, что именно спровоцировало конфликт, остается открытым. Один из пользователей соцсети предположил: «Обсуждают технические решения, применяемые в проекте при реконструкции проспекта Б. Хмельницкого». Многие комментарии под постом касаются боевых техник участников спора: «Бальные танцы с элементами балетных па...», «Лучше бы взяли планшеты и кидали друг другу гневные смайлики», «Пацаны в детстве «Mortal Kombat» пересмотрели», «У меня с бабулей бой эпичнее был». Радует, что схватка обошлась без нокаута, и под колеса никто не попал.