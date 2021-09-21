Белгородские волейболисты переиграли питерский «Зенит»

Самым результативным в составе белгородцев стал Егор Сиденко, набравший 15 очков. Фото со страницы ВК «Белогорье» в VK.

В Санкт-Петербурге стартовал 2-й тур предварительного этапа Кубка России-2021 по волейболу у мужчин.

В первый игровой день «Белогорье» в трех партиях расправилось над местным «Зенитом» - 25:23, 25:23, 25:13.

Как и во всех четырех матчах первого тура, самым результативным в составе белгородцев стал Егор Сиденко, набравший 15 очков. 11 раз отличился Алексей Самойленко, к шести атакам прибавив 5 блоков. 8 мячей забил Павел Тетюхин.

Таким образом, наши парни взяли реванш за поражение в матче 1-го тура, который проходил в Москве. Причем, одержали более убедительную победу, нежели «Зенит».

После сегодняшнего игрового дня «Белогорье» с девятью очками располагается на втором месте своей зоны. Лидирует московское «Динамо» - 12 баллов.

Теперь 22 сентября белгородцы сыграют с нижегородским АСК. Начало игры в 16:00.