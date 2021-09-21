В Старом Осколе возбуждено уголовное дело за невыплату зарплат на предприятии

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела за полную невыплату свыше двух месяцев зарплаты. Фото: "КП" Архив

Уголовное дело о невыплате зарплат возбудили в отношении заместителя директора текстильного предприятия в Стром Осколе. По версии следствия, больше двух месяцев она начисляла, но фактически не выплачивала зарплату трем работникам организации. Общая задолженность перед ними составила больше 90 тысяч рублей.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также принимаются меры для погашения задолженности перед работниками, - сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Заместителю директора предприятия, наделенной полномочиями по начислению и выплате зарплаты, грозит уголовное наказание. Максимальная санкция инкриминируемой ей статьи – три года лишения свободы.