Пропавшего без вести жителя Белгородской области обнаружили зарытым во дворе дома

По версии следствия, парень сначала избил жителя Волоконовки, а потом задушил кабелем. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В минувшую субботу, 18 сентября в волоконовский отдел полиции обратился 34-летний мужчина. Он сообщил, что его 57-летний отец долго не выходит на связь. Правоохранители изучили круг общения пропавшего без вести, побеседовали с его близкими и знакомыми.

- Собранные материалы указывали на то, что житель поселка стал жертвой преступления. В результате комплекса проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к исчезновению мужчины может быть причастен 20-летний местный житель – приятель дочери потерпевшего, с которым у него сложились конфликтные отношения, - прокомментировал в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Жителя Белгородской области убили и закопали во дворе собственного дома.

Парень дал признательные показания и указал место, где было зарыто тело. Сотрудники полиции и Следственного комитета обнаружили останки без вести пропавшего во дворе его дома.

По предварительным данным, в начале августа этого года у мужчины произошла ссора с 20-летним приятелем дочери. В ходе конфликта молодой человек нанес оппоненту множество ударов по различным частям тела, а когда тот упал без сознания, набросил ему на шею электрический кабель и задушил. Чтобы скрыть следы преступления, парень закопал тело.

Несмотря на обилие татуировок на теле, предполагаемый убийца в тюрьме рискует оказаться впервые. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Несмотря на обилие специфических татуировок на теле, молодой человек к уголовной ответственности не привлекался и в местах лишения свободы рискует оказаться впервые. Впрочем, в поле зрения правоохранителей он уже попадал. Сообщается, что задержанный неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

По информации пресс-службы регионального Следственного комитета, ему уже предъявлено обвинение в убийстве. По решению суда фигурант заключен под стражу. По уголовному делу назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская. Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в сентябре в Белгородской области нашли затонувшие «Жигули» с человеческими останками. Подробности этой истории на сайте «КП».