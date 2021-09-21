В Белгородской области в продуктовом магазине сгорели все товары

Пожар усилиями огнеборцев пожарно-спасательной части № 25 был ликвидирован в 23:38. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

19 сентября в 22:32 поступило сообщение о возгорании в продуктовом магазине в хуторе Тоненькое Корочанского района.

В результате случившегося огонь повредил внутреннюю отделку помещения, торговое оборудование и полностью уничтожил продовольственные товары.

К пожару, по предварительной версии, могло привести нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Пожар усилиями огнеборцев пожарно-спасательной части № 25 был ликвидирован в 23:38.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращается с убедительной просьбой соблюдать все требования пожарной безопасности: не перегружать электропроводку, не использовать неисправные электроприборы, не курить в помещении.

В случае происшествия звоните в службу спасения по телефону «112».