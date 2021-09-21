Облако оранжевого дыма – как в Белгороде ликвидировали утечку азотной кислоты

При взаимодействии с воздухом азотная кислота начала испаряться – белгородцы наблюдали яркое облако дыма. фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Днем 21 сентября над улицей Константина Заслонова в Белгороде начало подниматься облако ярко-оранжевого дыма. Оказалось, что в припаркованном в промышленной зоне грузовом автомобиле произошла утечка азотной кислоты. При взаимодействии с воздухом она начала испаряться.

Спасатели оперативно ликвидировали последствия инцидента. фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в около двух часов дня. На место направили отделение радиационной и химической защиты специализированной пожарно-спасательной части.

По предварительной информации, при погрузке в кузов одна из емкостей с кислотой объемом один кубометр повредилась.

По информации МЧС, опасности для жизни и здоровья жителей Белгорода нет. фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Сотрудники МЧС России извлекли ее из автомобиля и нейтрализовали путем подачи раствора на основе щелочи. Угрозы жизни и здоровью населения нет, - сообщили в ведомстве.