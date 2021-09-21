В Белгороде ликвидировали утечку азотной кислоты

В администрации города сообщили, что последствия утечки азотной кислоты в Белгороде ликвидировали. Фото: телеграм-канал «Мэрия Белгорода».

Происшествие случилось 21 сентября на улице Константина Заслонова в Белгороде. По данным МЧС, сообщение об утечке азотной кислоты из автомобиля, припаркованного возле дома № 193, поступило спасателям в 13 часов 50 минут.

По прибытию пожарные обнаружили, что в грузовике повреждена предназначенная для транспортировки пластиковая емкость. В 14 часов 45 минут её извлекли из автомобиля и нейтрализовали. По информации мэрии, в настоящее время последствия инцидента уже ликвидированы оперативными службами.

- Оказалось, что при погрузке повредилась одна из емкостей с азотной кислотой. Была оперативно произведена дезактивация каустической содой, - сообщает в соцсетях администрация города.

В результате происшествия никто не пострадал. Как следует из официальных сообщений, угрозы для жизни и здоровья населения нет.