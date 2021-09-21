В Белгороде на улице Константина Заслонова произошла утечка азотной кислоты из грузовика

В Белгороде утечка азотной кислоты из грузовика. фото: телеграм-канал «Мэрия Белгорода».

Во вторник, 21 сентября, в Белгороде на улице Константина Заслонова возле дома №193 произошла утечка азотной кислоты из грузового автомобиля. Об этом примерно в половине третьего дня сообщили в телеграмм-канале мэрии.

- На месте работают оперативные службы, территория оцеплена. Водителя машины на месте нет, его ищут, - говорится в сообщении.

Автомобилистов просят по возможности объезжать это место в ближайшее время. Изначально сообщалось, что в зависимости от ветра может потребоваться эвакуация жителей микрорайона. Позже появилось уточнение, что по последним данным экстренных служб она не потребуется. «КП» продолжает следить за развитием событий.