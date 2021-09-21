На развитие малого и среднего бизнеса в Белгородской области в 2022-м году направят более одного миллиарда рублей

Размер государственной помощи составит до 10 миллионов рублей, но не более 75 процентов от понесенных затрат на покупку. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Как информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области, «в 2022-м году предпринимателям будут выделять субсидии для возмещения части затрат на приобретение оборудования при модернизации и создании нового производства». Размер государственной помощи составит до 10 миллионов рублей, но не более 75 процентов от понесенных затрат на покупку.

В том числе, часть средств направят на расширение доступа субъектов МСП и самозанятых к финансовым ресурсам через кредитно-гарантийную поддержку.

Отметим, что в 2020 году субъекты МСП в Белгородской области оформили 182 микрозайма на общую сумму порядка 527 миллионов рублей, в 2021 году – 75. Малый и средний бизнес в регионе уже получил свыше 190 миллионов рублей, всего до конца года белгородские власти намерены выдать около 300 миллионов рублей.

Кроме того, экспортно-ориентированному малому и среднему бизнесу предоставят субсидии для возмещения части затрат на транспортировку продукции на экспорт, при размещении товаров, работ и услуг на международных торговых площадках, а также на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Также для продвижения и сбыта продукции через торговые сети и организации поставок субъектам МСП помогут с сертификацией.