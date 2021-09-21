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Общество21 сентября 2021 14:03

На развитие малого и среднего бизнеса в Белгородской области в 2022-м году направят более одного миллиарда рублей

Расширят меры господдержки
Алексей СЕРГУНИН
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Размер государственной помощи составит до 10 миллионов рублей, но не более 75 процентов от понесенных затрат на покупку.

Размер государственной помощи составит до 10 миллионов рублей, но не более 75 процентов от понесенных затрат на покупку.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Как информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области, «в 2022-м году предпринимателям будут выделять субсидии для возмещения части затрат на приобретение оборудования при модернизации и создании нового производства». Размер государственной помощи составит до 10 миллионов рублей, но не более 75 процентов от понесенных затрат на покупку.

В том числе, часть средств направят на расширение доступа субъектов МСП и самозанятых к финансовым ресурсам через кредитно-гарантийную поддержку.

Отметим, что в 2020 году субъекты МСП в Белгородской области оформили 182 микрозайма на общую сумму порядка 527 миллионов рублей, в 2021 году – 75. Малый и средний бизнес в регионе уже получил свыше 190 миллионов рублей, всего до конца года белгородские власти намерены выдать около 300 миллионов рублей.

Кроме того, экспортно-ориентированному малому и среднему бизнесу предоставят субсидии для возмещения части затрат на транспортировку продукции на экспорт, при размещении товаров, работ и услуг на международных торговых площадках, а также на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Также для продвижения и сбыта продукции через торговые сети и организации поставок субъектам МСП помогут с сертификацией.