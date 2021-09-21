Белгородка выиграла первенство мира по полиатлону

Дарья Кириченко (справа). Фото пресс-службы администрации Краснояружского района.

«Дарья Кириченко из Краснояружского района выиграла первенство мира по полиатлону», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Соревнования проходили в Могилеве (Белоруссия).

Наша землячка по сумме выступления в трех видах программы (метание гранаты, стрельба из пневматической винтовки и бег на 1000 метров) заняла первое место.

Девушка учится в девятом классе, полиатлоном увлекается с 11-ти лет. В ее копилке много спортивных достижений, включая победы на чемпионатах России.

В планах спортсменки – стать мастером спорта по полиатлону. Дарья тренируется в Ккраснояружской детской спортивно-юношеской школы под руководством Василия Ковалева.