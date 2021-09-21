В Белгород съехались студенты из десяти регионов России

Форум «Платформа 31» проводят с 2016 года. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«На открытии форума «Платформа 31» в Белгородской области собрались студенты из десяти регионов ЦФО», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Участниками 5-дневной программы станут более 80 человек от 18 до 24 лет.

На форум студенческих инициатив съехались представители Белгородской, Орловской, Воронежской, Московской, Ивановской, Тульской, Тамбовской, Костромской, Смоленской и Владимирской областей. Наш регион представляют 47 студентов.

- Так как в этом году девиз форума – «Свои рядом», желаю вам действительно найти своих, - обратилась к участникам заместитель начальника управления молодежной политики Белгородской области Юлия Липовченко. - Своих единомышленников, своих друзей, своих по духу людей. Удачи, новых побед и хорошего настроения.

Образовательную программу в этом году разделили на три направления: «Социальные лифты», «Студенческие инициативы» и «Организация массовых событий».

- Особенность этого форума в том, что в конце у каждого из вас на руках будет разработанная вами же методичка или стратегия по конкретному направлению, - пояснила куратор образовательных программ форума, федеральный тренер Ассоциации тренеров студенческой молодежи РСМ Анастасия Бочарова. - Вы получите не только новую информацию, но и понимание того, что делать дальше и как это использовать в повседневной жизни.

После открытия форума студенты разделились на группы по направлениям и отправились на командообразовательные тренинги.

Отметим, что форум «Платформа 31» проводят с 2016 года.