Под Белгородом при столкновении легкового автомобиля с «КамАЗом» погибла женщина

Смертельное ДТП в Яковлевском городском округе. фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

Во вторник, 21 сентября, около 11 часов дня в Яковлевском городском округе на участке дороги Станция Сажное – Кривцово – Шляхово» произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель «Лады Калины» выехал на встречную полосу и врезался в «КамАЗ».

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области в ДТП погибла пассажирка легковушки – женщина 1981 года рождения. Водителя «Лады» с травмами доставили в больницу. Водитель грузовика не пострадал.

По информации УМВД, сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины происшествия. Автоинспекторы обеспечивают безопасный объезд места аварии.