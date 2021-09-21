Еще семь жителей Белгородской области умерли от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 52273 человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще семь пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это две жительницы Старооскольского городского округа 1946 и 1948 годов рождения, житель Старооскольского городского округа 1940 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся - житель Белгорода 1952 года рождения, проходивший лечение в областной детской больнице, житель Белгорода 1953 года рождения, проходивший лечение в белгородской городской больнице №2, жительница Ракитянского района 1930 года рождения, проходившая лечение в Борисовской ЦРБ и жительница Ивнянского района 1959 года рождения, проходившая лечение в областной инфекционной клинической больнице.

За это же время 163 пациента заболели, а выздоровели – 203.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 52273 человека, выздоровели – 46226, умерли – 1110.

Сейчас из 1667-ми госпитализированных 50 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

13456 белгородцев - на самоизоляции, 17974 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 134789 - сняты с самоизоляции.