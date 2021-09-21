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Общество21 сентября 2021 10:41

Под Белгородом мотоциклист врезался в стоящий автомобиль

По предварительным данным, причиной ДТП стала слишком высокая скорость
Анастасия Лемешко
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Врезавшегося под Белгородом в автомобиль мотоциклиста госпитализировали.

Врезавшегося под Белгородом в автомобиль мотоциклиста госпитализировали.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник, 20 сентября, в Яковлевском городском округе. По предварительным данным, 33-летний водитель мотоцикла «Хонда» около девяти часов вечера, двигаясь по федеральной автодороге «Крым» со стороны Белгорода в направлении Курска, на 642 километре наехал на стоящий автомобиль «Митсубиси Карисма». Предполагаемая причина аварии – слишком высокая скорость.

- В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы, с которыми был госпитализирован в лечебное учреждение, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.