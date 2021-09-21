Под Белгородом у должника по алиментам списали более 300 тысяч рублей

Если мужчина и дальше продолжит игнорировать решения суда, то оставшаяся задолженность в 108 тысяч как снежный ком увеличится в разы. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Судебные приставы Белгородской области взыскали в пользу несовершеннолетнего ребенка задолженность по алиментам в размере 331-й тысячи рублей. Денежные средства были списаны с банковского счета должника.

«Впрочем, это еще не вся сумма, которую должен заплатить мужчина», - сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

Изначально житель села Федосеевка Старооскольского района был должен ежемесячно перечислять четверть всех доходов на содержание несовершеннолетней дочери.

Он этого не делал. Образовалась задолженность в 331 тысячу рублей. Дальше – больше. Мужчина не платил, и сумма достигла 439-ти тысяч.

И лишь после того, как приставы ограничили его выезд за границу и получили право на взыскание средств с его банковских счетов, сразу была списана в пользу дочери сумма изначального долга – 331 тысяча.

Впрочем, если мужчина и дальше продолжит игнорировать решения суда, то оставшаяся задолженность в 108 тысяч как снежный ком увеличится в разы.