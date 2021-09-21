В Белгородской области на водоснабжение планируют потратить 7,5 миллиардов рублей

В правительстве области рассказали, как в регионе планируют улучшить систему водоснабжения. По этому вопросу в Белгородской области проходили общественные обсуждения. В этом году, помимо капитального ремонта сетей, планируется установить 128 станций водоподготовки. Работы продолжатся и в следующем году. Сообщается, что всего на водоснабжение направят порядка 7,5 миллиардов рублей.

- Это беспрецедентный объем денежных средств. Мы будем приобретать 220 станций водоподготовки, сделаем порядка 180 новых скважин, чтобы увеличить напор воды. Работами в 2021-2022 годах мы решим проблему с объемом и с качеством воды в Белгородской области, – цитирует пресс-служба губернатора и правительства области главу департамента ЖКХ Константина Полежаева.

Кроме того, планируется реконструировать главные очистные сооружения в самых крупных городах региона – в областном центре, Старом Осколе и Губкине. Направлены заявки на дополнительное финансирование из федерального бюджета.