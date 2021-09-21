Белгородские приставы помогли разделить имущество между бывшими супругами

Лишь после того как приставы вместе с бывшей женой приехали к мужчине, удалось оформить раздел дома и разделить имущество. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

После развода жители поселка Ровеньки не смогли самостоятельно решить вопрос о разделе имущества.

В результате районный суд обязал экс-мужа передать бывшей жене кухонный гарнитур, диван-кресло, ящик для белья, пылесос, журнальный столик, один мягкий стул, три табуретки, комод, диван, трехстворчатый шифоньер, двухспальную кровать, два матраца, всего на общую сумму 83 тысячи рублей.

Кроме того, суд обязал разделить дом – 40,9 из 75,9 квадратных метров передать в собственность женщине.

В итоге мужчина проигнорировал решение суда, а приставы в свою очередь выписали штраф в общей сумме шесть тысяч рублей.

«И лишь после того как приставы вместе с бывшей женой приехали к мужчине, удалось оформить раздел дома и разделить имущество», - информирует пресс-служба УФССП России по Белгородской области.