Белгородец ударил знакомую, чтобы она не привлекала повышенное внимание – женщина умерла

Происшествие случилось в июне этого года в одной из квартир Белгорода. По предварительным данным, у нетрезвого 46-летнего местного жителя произошел конфликт с гостьей. Ему не понравилось, что женщина громко кричала и привлекала к себе повышенное внимание. В пылу ссоры мужчина ударил знакомую кулаком в голову. В результате женщина не удержалась, упала и ударилась теменно-затылочной областью головы об пол. Спустя непродолжительное время она умерла от полученных травм на месте происшествия.

Как сообщили в пресс-службе регионального Следкома, суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности. Он получил два года ограничения свободы. Приговор пока в законную силу не вступил и может быть обжалован.