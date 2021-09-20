Полиция задержала белгородку за кражу денег из банкомата

Белгородские оперативники задержали подозреваемую в краже денег из банкомата. По предварительным данным, 30-летняя злоумышленница воспользовалась тем, что предыдущая посетительница забыла вытащить банкноты из купюроприемника. Предприимчивая дама быстро сориентировалась. Она забрала чужие три тысячи и поспешила скрыться, однако скоро подозреваемую нашли.

По данным пресс-службы Управления МВД России по Белгородской области, в отношении нее возбуждено уголовное дело о краже. Фигурантке грозит до двух лет лишения свободы.