Белгородский спортсмен поднялся на пятое место в мировом рейтинге стрелков

Андрей Кожемякин. Фото из архива спортсмена.

По итогам токийской Паралимпиады обновлен мировой рейтинг по пулевой стрельбе.

В упражнении R-1 (стрельба из пневматической винтовки из положения стоя с дистанции 10 метров) белгородец Андрей Кожемякин занимает пятое место – в его активе 417,88 баллов.

Другая представительница нашего региона Антонина Жукова располагается на девятом месте в упражнении R-9 (малокалиберная винтовка, лежа) – 274,82 балла.

Напомним, что на Играх-2021 в Токио Андрей стал девятым в R-1, а Антонина – 12-й в упражнении R-9.

Еще одна наша землячка Татьяна Рябченко в японской столице заняла 21-е место в упражнении R-3 (стрельба из пневматической винтовки из положения лежа с ремня с опорой о стол).

«Наши земляки показали достойные результаты и своим выступлением на этих масштабных соревнованиях дали мощный импульс для развития не только пулевой стрельбы, но и всего паралимпийского движения в регионе», - так оценила выступление белгородских спортсменов в Токио пресс-служба губернатора и правительства.