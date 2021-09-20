После трагедии в Перми в учебных учреждениях Белгородской области пройдут дополнительные проверки

В связи с трагедией в Перми глава региона Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших. Он отметил, что новость о жестоком нападении стала для всех огромным потрясением. По его словам, в Белгородской области усилят систему безопасности на образовательных объектах.

- Большую работу провели после трагедии в Казани. Закладываем большие средства на модернизацию системы обеспечения безопасности и ограничения доступа в школьные и дошкольные учреждения, учреждения культуры, образования, спорта, - написал у себя на странице в соцсети Вячеслав Гладков.

Он также отметил, что уже определены муниципалитеты, где необходимо выполнить работы в первую очередь. Принимаемые меры согласовали с силовиками. Кроме того, глава региона дал поручение секретарю Совбеза провести дополнительные проверки объектов образования. Итоги подведут на заседании антитеррористической комиссии 22 сентября.