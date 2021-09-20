«Открытие» использует «Деловое облако» для размещения сайта банка Open.ru с его активными сервисами

Банк «Открытие» оптимизирует издержки на поддержку сайта благодаря МегаФон и Mail.ru Cloud Solutions Фото: "КП" Архив

- Ранее мы использовали для размещения нашего сайта облачный сервис другого крупного провайдера, но основанное на технологиях Mail.ru Cloud Solutions, решение «Мегафона» предоставило нам возможность гибкого и прозрачного управления ресурсами», - объясняет Дмитрий Степанов, начальник отдела администрирования дистанционных сервисов ПАО Банка «ФК Открытие». Мы смогли упростить и ускорить рабочий процесс за счет миграции на контейнерную сборку приложений, использования сервисов из коробки и удобного развертывания мощностей по запросу. При этом наши издержки на оплату облачной инфраструктуры не увеличились.

- Облако позволяет ускорить разработку и оптимизировать ее стоимость, например, выключать все тестовые виртуальные машины ночью или в выходные дни. Гибкое управление ресурсами позволяет компаниям экономить затраты и перераспределять бюджет, а также разворачивать мощности буквально “по кнопке”, что особенно оценил наш партнер банк “Открытие”, — подчеркнул Виталий Мякшинов, менеджер по развитию бизнеса облачных решений Mail.ru Cloud Solutions.

- Одним из важных этапов организации целевого ИТ-ландшафта является миграция систем и данных. Этот процесс требует серьезной подготовки и планирования, он может включать в себя даже пересмотр ИT-архитектуры. В рамках продукта “Деловое облако” технические специалисты оказывают всестороннюю поддержку в планировании и осуществлении миграции, — говорит руководитель направления облачных продуктов МегаФона Алексей Извеков.