21 сентября на Белгородчине ожидаются дожди

Будьте особо внимательны на пешеходных переходах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным белгородских синоптиков, завтра, 21 сентября на территории региона облачно с прояснениями. Ночью и днем кратковременные дожди, местами возможен туман.

Ветер южный, от трех до восьми метров в секунду.

Температура воздуха ночью от четырех до девяти градусов тепла, днем – от плюс девяти до плюс 14-ти градусов.

В Белгороде ночью от семи до девяти градусов выше ноля, днем – от 11-ти до 13-ти градусов тепла.

В связи с понижением температуры на территории региона, главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям внимательно следить за состоянием своего здоровья и своих близких. Надевайте теплые вещи и предпринимайте все необходимые профилактические меры.

Будьте внимательны и соблюдайте скоростной режим при управлении транспортным средством. Обязательно пристегивайте ремни безопасности. Скользкие дороги в дождливую погоду могут стать причиной возникновения чрезвычайной ситуации вследствие резкого торможения или потери управления. В случае появления на проезжей части густого тумана соблюдайте осторожность. Будьте особо внимательны на пешеходных переходах.

Бдительность на дорогах каждого из нас поможет предотвратить потенциальное происшествие независимо от погодных условий.

О происшествиях сообщайте по единому номеру вызова служб экстренного реагирования «112». Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.