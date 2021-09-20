На странице бывшего губернатора Белгородской области в соцсети появилось поздравление Вячеслава Гладкова с победой на выборах

Позади трехдневное голосование, ставшее для Белгородской области историческим. Жители региона выбирали нового губернатора. На пост претендовали пять кандидатов. Лидер определился уже после подсчета первых процентов бюллетеней. Им стал Вячеслав Гладков.

По данным Облизбиркома, к настоящему времени обработано 100% протоколов. Официальные итоги голосования озвучат на заседании 21 сентября. Сообщается, что избирательные комиссии муниципалитетов уже прибыли в Облизбирком и заполняют увеличенные формы сводных таблиц. После завершения этой процедуры итоговый протокол сдается секретарю Комиссии.

Вячеслав Гладков, назначенный на должность временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области в ноябре 2020 года, опередил соперников с большим отрывом. По предварительным данным, он набрал 78,79% голосов.

По информации на 19 часов 30 минут 19 сентября, всего в голосовании приняло участие 700 345 избирателей. Явка составила 57,13%.

В соцсети на странице бывшего губернатора Белгородской области, ныне сенатора, Евгения Савченко, руководившего регионом почти 27 лет, появилось поздравление Вячеслава Гладкова с победой на выборах.

«Подведены первые итоги голосования. Белгородцы сделали свой выбор. Выбор будущего, своего и своей страны. И это прекрасно. От всей души поздравляю Вячеслава Владимировича Гладкова с избранием губернатором нашей области. Желаю ему успехов в реализации планов по дальнейшему поступательному развитию экономики, положительным изменениям в социальной сфере Белгородчины, повышению качества жизни её жителей», - написал бывший глава региона.