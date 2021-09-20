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Общество20 сентября 2021 12:19

Итоги выходных на белгородских дорогах – больше тридцати пьяных за рулем и 174 протокола в отношении безлошадных участников дорожного движения

Два водителя стали фигурантами уголовных дел за повторное управление в нетрезвом виде
Анастасия Лемешко
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В региональной Госавтоинспекции подвели итоги выходных. Всего сотрудники ГИБДД выявили 1184 нарушения ПДД. От управления за эти дни отстранили 33 нетрезвых либо отказавшихся проходить медосвидетельствование водителя. Двое стали фигурантами уголовных дел за повторную пьяную езду. Напомним, санкции – до двух лет лишения свободы. Для тех, у кого уже была уголовная статья за аналогичное нарушение законодательства – до трех лет.

В отношении водителей, не пропустивших пешеходов, составили 148 протоколов. За переход дороги в неположенном месте привлекли к ответственности 174 безлошадных участника дорожного движения.

Более пятидесяти автомобилистов нарушили правила перевозки детей. Восемнадцати выписали протоколы за встречную полосу. Более ста водителей привлекли к ответственности за тонировку.