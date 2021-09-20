В Белгородской области систему здравоохранения переведут на усиленный режим работы

На оперативном совещании 20 сентября глава региона Вячеслав Гладков обратил внимание на необходимость перевести систему здравоохранения на усиленный режим работы. Это связано с началом холодного периода и, как следствие, сезонными заболеваниями и возрастающей нагрузкой на врачей.

- Осень. Дачи, огороды закончились. Все вернулись в места массового проживания и вспомнили о болезнях, плюс сезонные грипп и ОРВИ. Сейчас очень большая нагрузка ложится на систему здравоохранения. Понимая это, и с учетом всех ковидных проблем, мы должны переходить в усиленный режим, - отметил Вячеслав Гладков.

Глава депздрава Андрей Иконников подчеркнул, что уже с прошлой недели наблюдается увеличение количества обращений жителей региона к медикам.

- Со среды мы заметили подъем обращающихся в амбулаторном звене и подъем вызовов на дом. Если раньше это было 300-400, то на прошлой неделе доходило до 700, - привел цифры Андрей Иконников.

Как сообщается на сайте правительства области, один из самых популярных вопросов, с которым обращаются белгородцы – проблема дозвониться, чтобы вызвать врача. Для ее решения в регионе планируется создать специализированный медицинской колл-центр. Это должно упростить процедуру обращения в поликлиники.

Напомним, в связи с эпидемиологической обстановкой с 18 сентября терапевтический корпус второй Горбольницы вновь работает как ковидный госпиталь.