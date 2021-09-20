Свыше 52 тысяч жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса умерли 1103 человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще шесть пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это две жительницы Старооскольского городского округа 1946 и 1957 годов рождения, житель Старооскольского городского округа 1948 года рождения, жительница Губкинского городского округа 1958 года рождения. Все четверо проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся - житель Белгорода 1951 года рождения, проходивший лечение в белгородской городской больнице №2, и житель Чернянского района 1961 года рождения, проходивший лечение в Борисовской ЦРБ.

За это же время 159 пациентов заболели, а выздоровели – 17.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 52110 человек, выздоровели – 46023, умерли – 1103.

Сейчас из 1677-ми госпитализированных 51 человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

13090 белгородца - на самоизоляции, 17947 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 134543 - сняты с самоизоляции.