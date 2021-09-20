При столкновении двух автомобилей в Белгородской области пострадала семилетняя девочка

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

В воскресенье, 19 сентября, в Губкинском городском округе в ДТП пострадал ребенок. По предварительным данным, около двух часов дня в районе дома № 47 на улице Центральная села Ивановка 19-летний водитель автомобиля «ГАЗ 66» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и столкнулся с «Фордом» под управлением 33-летней женщины.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, в ДТП пострадали два человека. Травмы получили водитель иномарки и ее маленькая пассажирка - семилетняя девочка. Других ДТП с пострадавшими за прошедшие сутки в регионе не зарегистрировано.