«В Белгородской области стартует фестиваль граффити Belrn_Art», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. В четырех населенных пунктах до конца сентября появятся 6 муралов.

Мурал – большое произведение искусства, чаще всего картина или граффити, нанесенное на стену.

Фестиваль призван изменить облик поселений, сделать городскую среду более привлекательной для населения.

Арт-изображения украсят объекты Белгородского района - поселки Северный и Дубовое, а также села Таврово и Стрелецкое. Муралы выполнят мастера из известной российской команды ассоциации художников «Граффити Россия».