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Спорт20 сентября 2021 12:46

В Белгородской области появится новый спортивный объект

В поселке Уразово Валуйского горокруга завершается строительство ФОКа
Алексей СЕРГУНИН
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Строительно-монтажные работы планируют завершить уже в ноябре.

Строительно-монтажные работы планируют завершить уже в ноябре.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«В поселке Уразово Валуйского горокруга завершается строительство ФОКа», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Физкультурно-оздоровительный комплекс возводят в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области».

Строительство начали в марте 2020 года. В настоящее время на объекте выполняют работы по устройству кровли, монтажу стеновых сендвич-панелей, кирпичной кладке внутренних перегородок, отделке помещений. Идет прокладка инженерных сетей, системы вентиляции.

На первом этаже будет располагаться большой зал для игровых видов спорта, на втором – зал бокса. Строительно-монтажные работы планируют завершить уже в ноябре.