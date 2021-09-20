В Белгородской области появится новый спортивный объект

Строительно-монтажные работы планируют завершить уже в ноябре. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«В поселке Уразово Валуйского горокруга завершается строительство ФОКа», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Физкультурно-оздоровительный комплекс возводят в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области».

Строительство начали в марте 2020 года. В настоящее время на объекте выполняют работы по устройству кровли, монтажу стеновых сендвич-панелей, кирпичной кладке внутренних перегородок, отделке помещений. Идет прокладка инженерных сетей, системы вентиляции.

На первом этаже будет располагаться большой зал для игровых видов спорта, на втором – зал бокса. Строительно-монтажные работы планируют завершить уже в ноябре.