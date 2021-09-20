Белгородские хоккеисты во второй раз обыграли гостей из Санкт-Петербурга

В первом матче МХК «Белгород» также праздновал победу – 4:2. Фото vk.com/club8075812.

Первый период второго матча между МХК «Белгород» и «Динамо-Юниор» из Санкт-Петербурга обошелся без заброшенных шайб.

После перерыва команды обменялись точными бросками. Счет открыли гости – на 32-й минуте Никита Снегов реализовал численный перевес.

За 19 секунд до сирены, известившей об окончании второго периода, Данила Сидоров также в большинстве восстановил равновесие в счете – 1:1.

На 53-й минуте белгородцы вышли вперед. Егор Домничев с передачи Андрея Замураева поразил цель. А окончательные цифры на табло были установлены за 32 секунды до финальной сирены. Гости из Санкт-Петербурга сняли вратаря, и Кирилл Тютченко отправил шайбу в пустые ворота – 3:1.

Напомним, что в первом матче МХК «Белгород» также праздновал победу – 4:2.

Теперь наши земляки сыграют 22 – 23 сентября на «Оранжевом льду» с еще один клубом из города на Неве – «Динамо-576». Начало обеих встреч в 19:00.