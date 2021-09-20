На губернаторских выборах в Белгородской области уверенно лидирует Вячеслав Гладков

По итогам обработки 4,59% протоколов у Вячеслава Гладкова 80,98% голосов. фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Облизбирком обнародовал результаты подсчета первых процентов бюллетеней. На 23 часа 19 сентября было обработано 4,59% протоколов. На губернаторских выборах уверенно лидирует Вячеслав Гладков. Он набирает 80,98% голосов. На втором месте Кирилл Скачко - 8,95%, затем идут Юрий Осетров - 3,37%, Владимир Абельмазов - 2,56% и Евгений Дремов - 2,50%.

Значительно опережающий соперников Вячеслав Гладков был назначен на должность временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области 18 ноября 2020 года. Ему 52 года. Более шестнадцати лет работал в администрации города Заречного Пензенской области, где проделал путь от начальника экономического отдела до главы администрации города. С 2016 по 2018 годы - в должности заместителя губернатора – председателя правительства г. Севастополя. С июня 2018 года до приезда в Белгородскую область работал заместителем председателя правительства Ставропольского края, руководителем аппарата правительства Ставропольского края.

Вячеслав Гладков уделяет большое внимание выстраиванию диалога с населением. С первых дней нахождения в Белгородской области он активно общается с жителями региона как в социальных сетях, так и лично.