На Белгород опустился туман – будьте внимательны за рулем

Белгород укутал туман. фото: Артем Гребеник

В первой половине дня 19 сентября Белгород поливал дождь, а вечером на город спустился туман. В такую погоду особенно внимательными следует быть автомобилистам. Не спешите за рулем, не забывайте использовать противотуманные фары и снижать скорость у пешеходных переходов.

По прогнозам синоптиков, 20 сентября в регионе ожидаются дожди, туман и грозы. фото: Артем Гребеник

МЧС предупреждает белгородцев, что в понедельник, 20 сентября, в отдельных районах также ожидается туман. Днем небольшие, местами умеренные дожди. Возможны грозы. Температура +14…+19 градусов.