По последним данным явка в Белгородской области превысила 57%, а на одном из участков решается судьба итогов надомного голосования

В Белгородской области завершилось трехдневное голосование, в ходе которого жители региона выбирали депутатов Госдумы и губернатора. В Белгороде, Валуйском и Алексеевском городских округах также проходили довыборы депутатов в представительные органы муниципалитетов.

По данным на 19 часов 30 минут 19 сентября явка составила 57,13 процента. Число проголосовавших к этому времени – 700 345 избирателей.

- Члены УИК проступили к подсчету голосов. Предварительные итоги ждем к четырем часам утра 20 сентября, - сообщили в Избирательной комиссии Белгородской области.

Тем временем на одном из участков в Борисовском районе решается судьба итогов надомного голосования. По предварительной информации, журналисты и наблюдатели заметили здесь расхождение в данных реестра и выписке из реестра. Там ожидается проверка.