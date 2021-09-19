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Общество19 сентября 2021 21:12

По последним данным явка в Белгородской области превысила 57%, а на одном из участков решается судьба итогов надомного голосования

На 19 часов 30 минут проголосовали более 700 тысяч избирателей
Анастасия Лемешко
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В Белгородской области завершилось трехдневное голосование, в ходе которого жители региона выбирали депутатов Госдумы и губернатора. В Белгороде, Валуйском и Алексеевском городских округах также проходили довыборы депутатов в представительные органы муниципалитетов.

По данным на 19 часов 30 минут 19 сентября явка составила 57,13 процента. Число проголосовавших к этому времени – 700 345 избирателей.

- Члены УИК проступили к подсчету голосов. Предварительные итоги ждем к четырем часам утра 20 сентября, - сообщили в Избирательной комиссии Белгородской области.

Тем временем на одном из участков в Борисовском районе решается судьба итогов надомного голосования. По предварительной информации, журналисты и наблюдатели заметили здесь расхождение в данных реестра и выписке из реестра. Там ожидается проверка.