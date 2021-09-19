Больше половины белгородских избирателей уже проголосовали

Подходит к концу финальный день выборов. По данным Избирательной комиссии Белгородской области на шесть часов вечера 19 сентября, в голосовании уже приняли участие 671 018 избирателей. Явка составила 54,74 процента.

В этот раз белгородцы выбирают депутатов Госдумы и губернатора. Кроме того, в областном центре, Валуйском и Алексеевском городских округах проходят довыборы депутатов в представительные органы муниципалитетов. В регионе работают 1263 избирательных участка. Они закроются в восемь часов вечера.