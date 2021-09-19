Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 сентября 2021 19:17

Больше половины белгородских избирателей уже проголосовали

На шесть часов вечера 19 сентября явка составила 54,74 процента
Анастасия Лемешко
КомментироватьОставить комментарий(0)

Подходит к концу финальный день выборов. По данным Избирательной комиссии Белгородской области на шесть часов вечера 19 сентября, в голосовании уже приняли участие 671 018 избирателей. Явка составила 54,74 процента.

В этот раз белгородцы выбирают депутатов Госдумы и губернатора. Кроме того, в областном центре, Валуйском и Алексеевском городских округах проходят довыборы депутатов в представительные органы муниципалитетов. В регионе работают 1263 избирательных участка. Они закроются в восемь часов вечера.