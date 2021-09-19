В Белгородской области на одном из избирательных участков замечен человек-паук

Супергерой пришел на один из избирательных участков в городе Валуйки. Об этом рассказали в сообществе «Белгородский наблюдатель».

Сообщается, что под костюмом человека паука – Сергей Лесков. Избиратель – творческая личность. Молодой человек играет на музыкальных инструментах, поет и сам пишет тексты к композициям.

Напомним, сегодня в Белгородской области последний день голосования. По данным на 15 часов 19 сентября явка в регионе составила почти 50%. Избирательные участки закроются в восемь часов вечера.