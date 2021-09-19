В Белгородской области уже проголосовала почти половина избирателей

фото: избирательная комиссия Белгородской области.

В последний день голосования в Белгородской области явка избирателей к трем часам приблизилась к пятидесяти процентам. На избирательные участки пришли 610 335 тысяч избирателей, что составляет 49,81%.

Напомним, избирательные участки закроются 19 сентября в восемь часов вечера. Эти выборы для Белгородской области исторические. Жители региона выбирают не только депутатов Госдумы, но и нового губернатора. Почти 27 лет Белгородскую область возглавлял Евгений Савченко - с 2020 года сенатор. Претендуют на пост губернатора пять кандидатов.