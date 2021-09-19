Белгородцев ждет дождливая и прохладная неделя

В Белгородскую область пришли осенние дожди. фото: Артем Гребеник.

В Белгородской области установилась дождливая погода. По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются всю ближайшую неделю. Дни уже прохладные – столбики термометров максимум будут подниматься до отметок +10…+14 градусов. Прекратятся дожди только к следующим выходным.

Прогноз погоды на ближайшие дни:

Понедельник, 20 сентября. Температура ночью +9…+10 градусов. Днем +12…+14 градусов. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 4,5 метра в секунду.

Вторник, 21 сентября. Температура ночью +7…+8 градусов. Днем +10…+11 градусов. Небольшой дождь. Ветер западный 3 метров в секунду.

Среда, 22 сентября. Температура ночью +7 градусов. Днем +9…+10 градусов. Небольшой дождь. Ветер западный 3 метра в секунду.

Четверг, 23 сентября. Температура ночью +6…+7 градусов. Днем +10…+11 градусов. Небольшой дождь. Ветер южный до 2 метра в секунду.

Пятница, 24 сентября. Температура ночью +9 градусов. Днем +10…+12 градусов. Пасмурно, ночь. небольшой дождь. Ветер юго-западный 2 метра в секунду.