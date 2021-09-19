По итогам лета Белгородская область заняла втрое место в российском экологическом рейтинге

Белгородская область уже традиционно в числе лидеров экологического рейтинга. Фото: Артем Гребеник.

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» составила национальный экологический рейтинг по итогам лета 2021 года. Он рассчитывается с учетом ряда показателей. Одни из главных - состояние воздуха, воды, выбросов, а также активность общественных организаций и ответственность власти. Рейтинг публикуется четыре раза в год – по итогам каждого сезона.

Тройка лидеров выглядит так – Тамбовская область, Белгородская область и Республика Алтай. В числе регионов с наихудшими показателями - Забайкальский край, Челябинская, Свердловская, Омская и Иркутская области.