В Белгородской области во вторую смену учатся больше пяти с половиной тысяч школьников

В настоящее время в Белгородской области, по данным правительства региона, во вторую смену работает 21 образовательное учреждение. Такая ситуация сложилась в Белгороде, Белгородском районе, Старооскольском и Яковлевском городских округах. Это связывают с тем, что здесь активно ведется индивидуальное жилищное строительство и вырастают новые многоэтажки. В них поселяются молодые семьи, и становится и больше школьников. На сегодняшний день во вторую смену учатся свыше 5,5 тысяч детей. За шесть лет эту проблему удалось решить в девятнадцати учебных учреждениях.

В регионе продолжают строить новые школы и пристройки к ним, проводят капремонт и реконструкцию зданий. В этом году, по данным пресс-службы правительства области, открыли 32 школы. Из них 5 построенных плюс пристройка и еще 27 после капитального ремонта. К концу 2021 года в микрорайоне Стрелецкое-59 Белгородского района начнет работать начальная школа. Со следующего года планируется ввести в эксплуатацию еще шесть школ на 2,5 тысячи мест. Так в микрорайоне Таврово-4 откроется средняя общеобразовательная школа на школу на 1100 мест. По данным департамента образования, после их сдачи в одну смену смогут обучаться порядка 98% школьников.

- Всего в 2022-2025 годах в регионе для ликвидации двухсменного режима обучения в школах требуется построить еще 27 объектов на 11 410 мест, - сообщается на сайте правительства области. - Благодаря этим мерам к концу 2025 года все школьники региона смогут учиться в одну смену.