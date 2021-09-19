За сутки в Белгородской области произошло три ДТП с пострадавшими

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

В субботу, 18 сентября, в Белгородской области произошло три ДТП с пострадавшими. В одиннадцатом часу дня в Корочанском районе слетела с дороги «Лада 2105». По предварительным данным, 63-летний водитель, двигаясь со стороны Шебекино в направлении Корочи, не выбрал безопасную скорость. В результате машина съехала в кювет. Водителя с травмами госпитализировали.

Около пяти вечера в Яковлевском городском округе на трассе «Тормаровка – Строитель – федеральная автодорога «Крым» 29-летний водитель «Фольксвагена Поло», по предварительным данным, допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с «четырнадцатой» под управлением 73-летнего мужчины. В результате пожилого автомобилиста и его 69-летнюю пассажирку с травмами госпитализировали.

В Белгородском районе около семи часов вечера на десятом километре автодороги «Белгород – Шебекино – Волоконовка» 47-летний водитель «БМВ-520», по предварительным данным, не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с попутной «Ладой Грантой» под управлением 26-летней женщины. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, автомобилистка получила травма. После оказания медицинской помощи её отпустили домой.

В ближайшие дни в Белгородской области ожидается дождливая погода. Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть осторожными за рулем. Ведь в такую погоду ухудшается сцепление колес с дорогой, а под лужами могут скрываться неровности. Автомобилистов просят не спешить, держать дистанцию и боковой интервал, а также быть внимательнее к пешеходам. Ведь они могут из-за звука падающих капель, зонта или капюшона не заметить приближающийся автомобиль. Необходимо снижать скорость у пешеходных переходов и на подъездах к остановкам общественного транспорта. Пешеходов пересекать дорогу, лишь убедившись, что водитель видит их и пропускает.