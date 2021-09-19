В Белгородской области финальный день голосования – на десять утра явка превысила 40%

фото: Избирательная комиссия Белгородской области.

В воскресенье, 19 сентября, в Белгородской области стартовал финальный день голосования. Напомним, жители региона выбирают депутатов Госдумы и губернатора. Кроме того, в областном центре, Валуйском и Алексеевском городских округах проходят довыборы депутатов в представительные органы муниципалитетов.

Работают 1263 избирательных участка. Они закроются в восемь часов вечера. По данным Облизбиркома на десять часов утра 19 сентября на участки пришли 500 254 избирателя – это 40,84%.

- В конце каждого дня голосования заполненные бюллетени из стационарных и переносных ящиков перекладываются в сейф-пакеты. При перемещении сохраняется тайна волеизъявления избирателей, а бюллетени не пересчитываются. Сейф-пакет имеет индивидуальный номер и несколько степеней защиты от несанкционированного вскрытия, - сообщает Избирательная комиссия Белгородской области.

Сейф, где хранятся эти бюллетени, находится в поле зрения камер, которыми оборудованы все участки. Вскроют сейф-пакеты после восьми вечера 19 сентября – перед началом подсчета голосов.

За два дня выборов не обошлось и без жалоб. Официально их за два дня в Облизбирком поступило четыре. Два обращения касались того, что наблюдателей не пустили в больницу и военную часть в Валуйках. По словам председателя Белгородской областной избирательной комиссии Игоря Лазарева, эти жалобы не обоснованы, поскольку это закрытые учреждения, где действует свой режим.