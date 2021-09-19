ХК «Белгород» начал сезон с победы

На 59-й минуте белгородцы реализовали численный перевес - точку в матче поставил Демид Карпунин – 4:2. Фото vk.com/club8075812.

Уже через 96 секунд после стартового свистка ХК «Белгород» забил первую шайбу в новом розыгрыше НМХЛ. Ворота «Динамо-Юниор» поразил Владислав Филиппов. А 19-й минуте Максим Сизов закрепил перевес хозяев – 2:0.

Аккурат на экваторе встречи – на 30-й минуте – Мартин Слепынин, как выяснилось позднее, провел победную шайбу. На 39-й минуте Николай Думченко попытался возродить интригу – 3:1.

На 49-й минуте Игорь Раньев повысил градус нервозности – 3:2. Но решающее слово оказалось за хозяевами. На 59-й минуте белгородцы реализовали численный перевес - точку в матче поставил Демид Карпунин – 4:2.

Второй матч между командами состоится на «Оранжевом льду» сегодня, 19 сентября. Начало в 13:00.