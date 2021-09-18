Белгородский «Салют» крупно проиграл в Саратове

После сегодняшнего игрового дня в подгруппе 2 группы 3 «Салют» с 19-ю очками в активе занимает 4-е место. Фото vk.com/fc_salyutbgd.

Сегодня в рамках 11-го тура первенства ПФЛ белгородский «Салют» на выезде уступил «Саратову» - 0:5.

По разу наших земляков огорчили Михаил Земсков (8-я), Дмитрий Борисов (29-я), Алексей Доля (39-я), Кирилл Бурыкин (54-я). Еще один мяч в наших воротах оказался после автогола полузащитника Кирилла Королькова.

Это первое крупное поражение «Салюта» в этом розыгрыше, но при этом второе – с учетом национального Кубка. 14 июля белгородцы проиграли со счетом 0:6 в Курске.

Таким образом, после сегодняшнего игрового дня в подгруппе 2 группы 3 «Салют» с 19-ю очками в активе занимает 4-е место. В ТОП-3 входят «Саратов» (27), динамовцы из Брянска (21) и Владивостока (20).

Вплотную за нами следуют тульский «Арсенал-2» (17) и «Рязань» (16).

Наш Денис Дегтев занимает второе место в споре бомбардиров с шестью мячами. Лидирует Никита Голдобин из московской «Родины» с девятью точными ударами.

Теперь 26 сентября «Салют» вновь сыграет с «Саратовом», но уже на своем поле.