По итогам двух дней голосования явка на выборах в Белгородской области приблизилась к сорока процентам

В Белгородской области завершился второй день голосования. По данным Облизбиркома, в нем уже приняли участие 476 779 человек. Итого явка на 20 часов 18 сентября составила 38,93 процента.

Тем временем член Совета по правам человека при Президенте РФ Марина Ахмедова рассмотрела жалобы на нарушения на избирательных участках Белгородской области и сочла их необоснованными. В частности одна из них касалась подозрений на вброс при осуществлении голосования на дому.

- На видео никаких нарушений не просматривается. Бюллетени находятся в руках члена УИК в том момент, когда он передает их избирателю. И что? А как их надо передавать – двигать по воздуху силой мысли? На участок выехали сотрудники полиции, факта нарушения не обнаружили. Однако я и его передала областному избиркому, - комментирует Марина Ахмедова.