Синоптики обещают белгородцам дождливое и прохладное воскресенье

В Белгородской области установится пасмурная сырая погода. фото: Артем Гребеник.

Белгородцам пора доставать куртки и зонты. В ближайшее время в регионе заметно похолодает. Уже в воскресенье, 19 сентября, ночью будет +7…+12 градусов. Днем - всего +11…16 градусов.

После пасмурной субботы белгородцев ждет дождливое воскресенье. Синоптики обещают, что будет облачно, с прояснениями. Днем временами осадки, местами сильные. Ветер восточный – 8-13 метров в секунду, ночью порывы могут достигать 16 метров в секунду. Пасмурная сырая погода продержится в Белгородской области и в ближайшие дни.