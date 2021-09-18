Второй день голосования в Белгородской области – на пятнадцать часов составила около 32%

В Белгородской области проходит трехдневное голосование. фото: с сайта администрации г. Белгорода.

В Белгородской области идет второй день голосования. Напомним, жители региона выбирают депутатов Госдумы и губернатора. Кроме того, в областном центре, Валуйском и Алексеевском городских округах проходят довыборы депутатов в представительные органы муниципалитетов.

С восьми утра работают все 1263 избирательных участка. На некоторых избирателей радуют выступлениями творческие коллективы.

В Волоконовском районе избирателей радуют выступлениями творческие коллективы. фото: со страницы Облизбиркома в соцсети.

По итогам первого дня проголосовали 280 529 избирателей – это 22,91 процента от общего количества. Самыми активными оказались избиратели в Чернянском и Ивнянском районах, где явка превысила 40 процентов. По данным на 15 часов 18 сентября явка в регионе составила 31,85 процента – это 389 317 человек.

Явка на 15 часов 18 сентября. фото: со страницы Облизбиркома в соцсети.

Облизбирком напоминает, что для избирателей работает «горячая линия» Избирательной комиссии Белгородской области: +7 (4722) 37-24-27.

Известная на всю страну ветеран Великой Отечественной войны Мария Денисовна Колтакова сама пришла на участок. фото: со страницы Белгородский наблюдатель #2021В соцсети.

Участки будут работать еще 2 дня – 18 и 19 сентября с 8.00 до 20.00 часов. Те, кто не имеет возможности прийти на участок, могут проголосовать на дому. Для этого необходимо до 14.00 часов 19 сентября обратиться в свою участковую комиссию с письменным заявлением, либо передать такую просьбу устно через друзей или знакомых. Хотя многие пожилые люди сами приходят на избирательные участки, в том числе и семьями. В первый день выбор в Белгороде на участке № 133 города Белгорода проголосовала известная на всю Россию «железная бабушка» - 99-летняя ветеран Великой Отечественной войны Мария Денисовна Колтакова.

Самых молодых избирателей порадовали подарками. фото: со страницы Облизбиркома.

Молодых избирателей, которые впервые участвуют в голосовании - только в Белгороде их больше 3000 человек, радуют приятными сувенирами. В Борисовке поздравления и подарки от членов УИК принимали молодожены, которые сразу после ЗАГСа отправились на выборы.