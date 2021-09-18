За год добычей белгородских охотников стали больше 15 тысяч животных

В Управлении экологического и охотничьего надзора Белгородской области обновили информацию в госреестре. По данным ведомства, в регионе зарегистрировано 46807 охотников. За год белгородцам выдали 1637 охотничьих билета и 44 аннулировали. По итогам сезона - 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года – жители региона 15649 животных: 485 косуль, 8 бобров, 2201 заяц русак, 960 лисиц, 11995 особей пернатой дичи.

Площадь закрепленных охотничьих угодий в регионе – около полутора миллиона гектаров. При этом общедоступных – свыше 717 тысяч гектаров, государственных природных комплексных заказников регионального значения – более 258 тысяч гектаров. В Белгородской области обитают 123 кабана, 12982 европейских косули, 100 лосей, 2327 оленей, 2314 лисиц, 10959 зайцев-русаков, 6442 европейских бобра, 24043 сурка байбака, 135521 серая куропатка, 40042 перепела, 7245 лысух и 15574 утки кряквы.