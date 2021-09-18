Для жителей Белгородской области продлили льготную ипотеку

В Белгородской области продлили льготную ипотеку. Сообщение об этом появилось на сайте областного правительства 18 сентября 2021 года.

В регионе действует губернаторская льготная ипотека, которая стала продолжением президентской программы. Теперь воспользоваться ею можно будет до 1 июля 2022 года. Ставка составляет 7 процентов годовых, а максимальный кредит – 3 миллиона рублей. Бюджетники могут оформить его на квартиру в новостройке сроком на двадцать лет с первоначальным взносом от пятнадцати процентов.

- Мы на региональном уровне выплачиваем для работников бюджетной сферы дополнительную субсидию, чтобы снизить в итоге процентную ставку до 4%. Запланировали и увеличение финансирования, – сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Планируется, что в этом году за счет поддержки улучшат жилищные условия 450 семей, а в следующем – более 1100. Получить льготную ипотеку могут работники бюджетной сферы, в частности сотрудники полиции, МЧС, налоговой, коммунального хозяйства. Сообщается, что такой возможностью уже воспользовались 465 бюджетников.